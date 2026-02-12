Телезрителей пригласили стать героями "Утра в Москве"

Редакция телеканала Москва 24 пригласила зрителей стать героями утреннего эфира. Для этого создан специальный чат-бот "Утро в Москве". Горожане могут рассказать о том, что важно для их района, соседей, друзей и лично для них.

Принимаются истории о добрых делах, с которыми столкнулись горожане, или о проблемах, которые нужно решить. Лучшие из присланных материалов будут показаны в прямом эфире. Чтобы отправить свою историю, достаточно отсканировать QR-код, который появляется на экране во время передачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.