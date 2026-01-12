Снежный покров в Москве превысил норму в 1,5 раза

Высота снежного покрова в Москве в 1,5 раза превысила норму по многолетним наблюдениям и достигла 37 сантиметров. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Подмосковье местами образовались полуметровые сугробы.

Коммунальные службы задействовали все силы и средства для ликвидации последствий снегопада. По словам заместителя главы управы района Проспект Вернадского Артема Тройно, на уборку привлечены 100% персонала и максимальное количество техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.