12 января, 12:15

Общество

Снежный покров в Москве превысил норму в 1,5 раза

"Доктор 24": врач рассказал, как включиться в работу после длительных каникул

"Специальный репортаж": опыт не требуется

"Атмосфера": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 12 января

Высота сугробов в Москве оказалась в 1,5 раза выше климатической нормы

Столичные врачи разработали уникальную методику лечения синдрома сверхчувствительного уха

"Атмосфера": минус 10 градусов ожидается в Москве вечером 12 января

Региональный тур Всероссийской олимпиады стартовал в Москве

"Утро": скорость ветра достигнет 3 м/с в Москве 12 января

В России странное поведение на рабочем месте может закончиться визитом к психиатру

Высота снежного покрова в Москве в 1,5 раза превысила норму по многолетним наблюдениям и достигла 37 сантиметров. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Подмосковье местами образовались полуметровые сугробы.

Коммунальные службы задействовали все силы и средства для ликвидации последствий снегопада. По словам заместителя главы управы района Проспект Вернадского Артема Тройно, на уборку привлечены 100% персонала и максимальное количество техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

