Мобильные пункты обогрева для бездомных людей открылись в Москве

Мобильные пункты обогрева для бездомных людей открылись у московских вокзалов. Специальные автобусы дежурят на площадях Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она отметила, что в холодное время года люди, которые оказались на улице, становятся особо уязвимыми. Для помощи им пункты обогрева разместили в местах, куда люди без крыши над головой попадают чаще всего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.