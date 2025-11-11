Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 11:00

Общество

Мобильные пункты обогрева для бездомных людей открылись в Москве

Мобильные пункты обогрева для бездомных людей открылись в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 ноября

Россияне стали чаще страдать от бессонницы

"Доктор 24": врач рассказала, как легко просыпаться утром

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 11 ноября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 81% 11 ноября

Максимальное пособие по больничному в РФ составит более 6 тыс руб в день

В России появился сервис "Адвокатская тайна" для подростков, попавших в беду

Выставка собак "Евразия. Кубок Президента РКФ 2025" пройдет в "Крокус Экспо"

Почти 17 млн россиян воспользовались самозапретом на выдачу кредитов

Мобильные пункты обогрева для бездомных людей открылись у московских вокзалов. Специальные автобусы дежурят на площадях Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она отметила, что в холодное время года люди, которые оказались на улице, становятся особо уязвимыми. Для помощи им пункты обогрева разместили в местах, куда люди без крыши над головой попадают чаще всего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика