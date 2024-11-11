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11 ноября, 07:45

Общество

Стоимость корпоративов увеличилась в России на 30%

Стоимость корпоративов увеличилась в России на 30%

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В России подорожали новогодние корпоративы. Стоимость мероприятий увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом. В Москве, например, цена за праздничный корпоратив в ресторане начинается от 500 тысяч рублей. В то же время в Нижнем Новгороде расходы на одного человека стартуют с 5 тысяч рублей.

Максимальная стоимость не ограничена и зависит от бюджета и пожеланий заказчика. Однако, по результатам социальных опросов, 85% сотрудников предпочли бы получить премию вместо посещения корпоратива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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