Стоимость корпоративов увеличилась в России на 30%

В России подорожали новогодние корпоративы. Стоимость мероприятий увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом. В Москве, например, цена за праздничный корпоратив в ресторане начинается от 500 тысяч рублей. В то же время в Нижнем Новгороде расходы на одного человека стартуют с 5 тысяч рублей.

Максимальная стоимость не ограничена и зависит от бюджета и пожеланий заказчика. Однако, по результатам социальных опросов, 85% сотрудников предпочли бы получить премию вместо посещения корпоратива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.