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11 ноября, 07:45

Общество

Более 40 компаний Москвы стали новыми партнерами центра "Профессии будущего"

Более 40 компаний Москвы стали новыми партнерами центра "Профессии будущего"

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Более 40 соглашений о сотрудничестве заключил московский центр "Профессии будущего" с крупнейшими городскими предприятиями с начала 2024 года. В условиях низкой безработицы и нехватки кадров центр помогает компаниям быстро решить вопросы с поиском квалифицированных сотрудников. Для этого задействованы несколько сервисов.

Например, база верифицированных кандидатов, в которой представлено более 100 тысяч соискателей. Работают пять рекрутинговых центров, где представители компаний-партнеров проводят первичные собеседования. Кроме того, по запросу работодателей можно пройти обучение новой профессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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