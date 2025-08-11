Форма поиска по сайту

11 августа, 14:45

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о народных приметах в погоде

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о народных приметах в погоде

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, лишь 10% народных примет действительно работают. К таким он отнес поведение ласточек и стрижей, которые начинают низко летать перед дождем из-за изменений в поведении насекомых.

Тишковец отметил, что комары и мошки реагируют на перепады давления, становясь своеобразными "мини-барометрами", а птицы следуют за ними к земле.

Большое интервью с Евгением Тишковцом выйдет в понедельник, 11 августа, в эфире телеканала Москва 24.

