Синоптик Евгений Тишковец рассказал о народных приметах в погоде

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, лишь 10% народных примет действительно работают. К таким он отнес поведение ласточек и стрижей, которые начинают низко летать перед дождем из-за изменений в поведении насекомых.

Тишковец отметил, что комары и мошки реагируют на перепады давления, становясь своеобразными "мини-барометрами", а птицы следуют за ними к земле.

