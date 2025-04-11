11 апреля, 14:40События
Жителям столицы рассказали о краеведческом диктанте "Московский код"
С 19 по 25 апреля в столице в восьмой раз пройдет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код". Его участникам предложат ответить на 25 вопросов об истории города, памятных датах, известных архитекторах и их творениях. Проверить свои знания смогут все желающие.
О том, на каких площадках диктант пройдет очно, где можно ответить на вопросы онлайн, что ждет участников и победителей мероприятия, на пресс-конференции рассказали:
- первый заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы – главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев;
- начальник управления популяризации объектов культурного наследия департамента культурного наследия города Москвы Светлана Талалаева.