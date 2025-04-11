Жителям столицы рассказали о краеведческом диктанте "Московский код"

С 19 по 25 апреля в столице в восьмой раз пройдет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код". Его участникам предложат ответить на 25 вопросов об истории города, памятных датах, известных архитекторах и их творениях. Проверить свои знания смогут все желающие.

О том, на каких площадках диктант пройдет очно, где можно ответить на вопросы онлайн, что ждет участников и победителей мероприятия, на пресс-конференции рассказали: