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11 апреля, 14:40

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Жителям столицы рассказали о краеведческом диктанте "Московский код"

Жителям столицы рассказали о краеведческом диктанте "Московский код"

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С 19 по 25 апреля в столице в восьмой раз пройдет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код". Его участникам предложат ответить на 25 вопросов об истории города, памятных датах, известных архитекторах и их творениях. Проверить свои знания смогут все желающие.

О том, на каких площадках диктант пройдет очно, где можно ответить на вопросы онлайн, что ждет участников и победителей мероприятия, на пресс-конференции рассказали:

  • первый заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы – главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев;
  • начальник управления популяризации объектов культурного наследия департамента культурного наследия города Москвы Светлана Талалаева.


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