11 марта, 11:30

Общество

Температура может подняться до 13–14 градусов в Москве 11 марта

Столбики термометров могут подняться до плюс 13–14 градусов в Москве 11 марта. В городе может быть побит температурный рекорд 2015 года. В связи с резким потеплением активно тают сугробы.

Чтобы половодье прошло в штатном режиме, коммунальные службы проверяют работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках. Делаются замеры уровня воды, запланирована очистка водопропускных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

