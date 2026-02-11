Многодетным семьям в России помогут погасить ипотеку

Российским многодетным семьям помогут погасить ипотеку. Такое поручение правительству дал Владимир Путин.

Семьям дадут возможность полностью или частично погасить ипотечный кредит за счет государства в случае рождения четвертого и последующих детей. Также президент поручил правительству разработать другие предложения по совершенствованию госпрограмм по обеспечению семей с детьми жильем.

