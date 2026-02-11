В России начнут строить больше деревянных домов. Такие прогнозы дает Минстрой.

Дело в том, что проектировать их стало проще, потому что появились официальные нормы. Раньше из-за отсутствия единых правил каждый проект приходилось согласовывать отдельно, а это замедляло работу. Теперь процесс должен стать проще и понятнее для застройщиков и инвесторов. Ожидается, что новые правила помогут увеличить объемы строительства по всей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.