Работу образовательного ресторана организовали на Воробьевых горах в Москве
В Москве на базе Дворца пионеров на Воробьевых горах работает уникальный образовательный ресторан. Большую часть его персонала составляют студенты московских колледжей в возрасте от 17 до 19 лет, которые официально трудоустроены и совмещают работу с учебой.
Ресторан стал частью системной реформы среднего профессионального образования, где до 70% учебного процесса занимает практика в реальных условиях. В перспективе подобные образовательные площадки могут появиться и в других районах столицы.
