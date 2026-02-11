Форма поиска по сайту

11 февраля, 07:45

Общество

Работу образовательного ресторана организовали на Воробьевых горах в Москве

В Москве на базе Дворца пионеров на Воробьевых горах работает уникальный образовательный ресторан. Большую часть его персонала составляют студенты московских колледжей в возрасте от 17 до 19 лет, которые официально трудоустроены и совмещают работу с учебой.

Ресторан стал частью системной реформы среднего профессионального образования, где до 70% учебного процесса занимает практика в реальных условиях. В перспективе подобные образовательные площадки могут появиться и в других районах столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоЕгор БедуляПолина БрабецПолина Леонова

