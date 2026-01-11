Форма поиска по сайту

11 января, 13:30

Общество

Москвичам предложили записать видеопоздравление для участников СВО

Нейропсихолог рассказала, как правильно ставить цели на новый год

Обрушившийся на Москву 9 января снегопад стал одним из сильнейших за 146 лет

Высота снежного покрова превысила климатическую норму в Москве

"Специальный репортаж": последняя капля

Зрителям Москвы 24 рассказали, как получить призы за участие в конкурсе

Крайний срок оплаты ЖКУ сдвинется на 5 дней в России

Метель ожидается в Москве

Львица, которую забрали у блогера в "Москва-Сити", пошла на поправку

"Новости дня": штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг выросли в России

Для участников специальной военной операции москвичи могут записать видеопоздравления. Эта акция продлится до 11 января в рамках проекта "Зима в Москве".

Участники и авторы открыток стараются подарить бойцам частицу домашнего тепла и праздничного настроения, поэтому каждое послание получается по-настоящему душевным. При этом профессиональные видеооператоры помогают со съемками и освещением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
Иван Евдокимов

