11 января, 10:15

Город

Городские службы начали убирать снег к первому рабочему дню

Больше 700 км лыжных трасс доступно москвичам этой зимой

Несколько собак потерялись в новогоднюю ночь Москве

Москвичам и туристам рассказали, куда можно сходить 11 января

В столице выросло производство спортивных товаров и инвентаря

Москвичи назвали закрытие монорельса знаковым событием 2025 года

Второй трамвайный диаметр планируют создать в столице

Движение поездов между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" приостановили до 11 января

Более 600 тыс сотрудников горхозяйства заботились о Москве в новогодние праздники

Улицы Москвы начали готовить к первому рабочему дню

Столицу готовят к первому рабочему дню. Как рассказали в городском хозяйстве Москвы, службы продолжают круглосуточно расчищать улицы после мощного снегопада.

Особое внимание уделяют уборке снега на магистралях, тротуарах, возле остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, железнодорожных станций и на платформах, а также рядом с объектами социальной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городпогодавидеоИван ЕвдокимовПолина Гура

