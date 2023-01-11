Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Общество

Регистрация ребенка по месту жительства стала доступна через "Госуслуги"

Регистрация ребенка по месту жительства стала доступна через "Госуслуги"

Москвичи поделились кадрами рассвета

Росстат подсчитал, какой процент населения ведет здоровый образ жизни в РФ

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 757 мм ртутного столба 11 января

Эксперты рассказали, как выбрать незамерзающие жидкости для автомобиля

Камеры для фиксации выброшенного мусора из машин начнут использовать в РФ с 11 января

"Утро": 10 градусов мороза ожидается в столице 11 января

Синоптики сообщили о потеплении в столице 11 января

Новости часа: СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в подмосковной Коломне

Ветеринары рассказали, как защитить лапы домашних собак от зимних реагентов

На портале госуслуг теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства. Шесть тысяч российских семей уже воспользовались данной услугой. Об этом сообщили в Минцифры.

Чтобы оформить заявления, нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет родителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика