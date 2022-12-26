Москвичей пригласили поучаствовать в акции "Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ежегодная акция "Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2023!", посвященная популяризации здорового образа жизни, пройдет на базе соцсети "ВКонтакте" с 26 декабря 2022 года по 23 января 2023 года. К ней смогут присоединиться все жители столицы.

Чтобы принять участие в акции до 8 января, необходимо опубликовать на своей или любой другой странице фото, мотивирующее к здоровому образу жизни. Публикацию необходимо сопроводить хештегами #Зожколлаж2023, #ДЗМ и #МолсоветДЗМ. Также фото нужно загрузить на сайт акции. Количество разрешенных для участия в акции снимков неограниченно.

К 22 января следующего года будет сформирован общий коллаж из всех присланных фотографий, удовлетворяющих условиям акции. 23 января "Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2023!" опубликуют на сайте столичного Депздрава, а также в соцсетях Молодежного совета при ведомстве.

Ранее сообщалось, что 5 января в Солнцеве пройдет благотворительная выставка котов из приютов. Ее проведет фонд "Собаки, которые любят". На мероприятии будут работать волонтеры, которые помогут посетителям выбрать питомца.



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