16:21Город
Зимняя перепись животных стартовала на природных территориях Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На природных территориях Москвы стартовал эколого-просветительский проект "Зимняя перепись животных", который позволит установить видовое разнообразие зверей и птиц в городской черте. Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.
"В течение всего зимнего сезона будут проходить учеты видового разнообразия зверей и птиц по их следам. А для жителей запущена акция по учету зимующих птиц на кормушках, в ходе которой участники могут научиться вести серьезные наблюдения", – говорится в материале.
Отмечается, что каждый москвич может сделать свой вклад в учет зимующих в городе птиц. Для этого орнитологам-любителям нужно регулярно подсчитывать пернатых на кормушках в столичных парках.
Ранее на природных территориях Москвы началась акция "Ель", направленная на пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев. Инспекторы Мосприроды проводят усиленное патрулирование на столичных природных территориях.
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