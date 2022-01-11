В МГУ заявили, что девятилетняя студентка не появлялась на зимней сессии

В МГУ потеряли Алису Теплякову. На факультете психологии заявили, что 9-летняя студентка пропускает зимнюю сессию. При этом родители не выходят на контакт.

Последний раз Алису видели в стенах вуза 21 декабря – на сдаче зачета, которая обернулась скандалом. Тогда отец девочки попытался проникнуть в аудиторию, где была дочь. Завязалась потасовка.

После этого член Совета по правам человека Александр Асмолов призвал остановить обучение девочки, назвав происходящее опасным социально-психологическим экспериментом. Прислушались ли к его мнению родители Тепляковой, пока неизвестно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.