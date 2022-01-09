Терапевт рассказал, как провести первый рабочий день после праздников

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал подготовиться к окончанию праздников заранее и не планировать больших задач на первый рабочий день.

Специалист рекомендует "отдыхать по убывающей, а не по нарастающей", и за день-два до выхода на работу лечь спать пораньше, чтобы наладить режим сна.





Алексей Хухрев врач-терапевт Нужно заранее подумать о планах, которые вы хотите поставить в график, чтобы первый рабочий день не принес сразу больших проблем. И, в общем-то, уже начать настраиваться накануне, а не как обычно: встал с квадратной головой и на работу.

Накануне эксперт не советует употреблять алкогольные напитки. "Иначе первый рабочий день может закончиться лишением прав или какими-то другими серьезными вещами, потому что все-таки алкоголь из организма выводится в зависимости от принятой дозы", – говорит терапевт.

Чтобы настроиться на рабочий лад, специалист предложил встать утром пораньше, сделать себе вкусный завтрак и не спеша пройтись до работы по улице. "На свежем воздухе мысли поневоле начнут настраиваться, и это поможет войти в ритм", – отметил врач.





Алексей Хухрев врач-терапевт Не надо планировать на первый рабочий день никакие большие дела. Потому что праздники у нас длинные и, конечно, после такого забега в ширину нужно время, чтобы привести мозг в порядок.

"Например, на Западе, если доктор выходит первый день после отпуска, ему никогда не поручают больных. В этот день он занимается в основном организационными вещами. Это касается не только медицины, но и всех серьезных работ", – заключил специалист.

Ранее доктор психологических наук Марина Розенова назвала привычки, которыми в новом году следует всем обзавестись. В частности, эксперт рекомендует для бодрости после пробуждения делать небольшую растяжку, а также ежедневно гулять на свежем воздухе. Кроме того, по словам Розеновой, планирование распорядка дня помогает держать позитивный эмоциональный тонус, поэтому можно начать составлять планы.