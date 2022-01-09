Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:00

Терапевт рассказал, как провести первый рабочий день после праздников

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/AndreyBezuglov

Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал подготовиться к окончанию праздников заранее и не планировать больших задач на первый рабочий день.

Специалист рекомендует "отдыхать по убывающей, а не по нарастающей", и за день-два до выхода на работу лечь спать пораньше, чтобы наладить режим сна.

Нужно заранее подумать о планах, которые вы хотите поставить в график, чтобы первый рабочий день не принес сразу больших проблем. И, в общем-то, уже начать настраиваться накануне, а не как обычно: встал с квадратной головой и на работу.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Накануне эксперт не советует употреблять алкогольные напитки. "Иначе первый рабочий день может закончиться лишением прав или какими-то другими серьезными вещами, потому что все-таки алкоголь из организма выводится в зависимости от принятой дозы", – говорит терапевт.

Чтобы настроиться на рабочий лад, специалист предложил встать утром пораньше, сделать себе вкусный завтрак и не спеша пройтись до работы по улице. "На свежем воздухе мысли поневоле начнут настраиваться, и это поможет войти в ритм", – отметил врач.

Не надо планировать на первый рабочий день никакие большие дела. Потому что праздники у нас длинные и, конечно, после такого забега в ширину нужно время, чтобы привести мозг в порядок.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

"Например, на Западе, если доктор выходит первый день после отпуска, ему никогда не поручают больных. В этот день он занимается в основном организационными вещами. Это касается не только медицины, но и всех серьезных работ", – заключил специалист.

Ранее доктор психологических наук Марина Розенова назвала привычки, которыми в новом году следует всем обзавестись. В частности, эксперт рекомендует для бодрости после пробуждения делать небольшую растяжку, а также ежедневно гулять на свежем воздухе. Кроме того, по словам Розеновой, планирование распорядка дня помогает держать позитивный эмоциональный тонус, поэтому можно начать составлять планы.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать