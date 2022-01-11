Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:23

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

общество погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в столичном регионе во вторник, 11 января. Такие данные приводятся на сайте "Метеоновости".

Как сообщают синоптики, днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. В некоторых районах прогнозируется небольшой снег.

Температура воздуха в городе будет колебаться от 7 до 9 градусов мороза. При этом по области может похолодать до 10 градусов.

В столице будет дуть северный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Показатель атмосферного давления вырастет до 758 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 80%", – уточняется в материале.

В прогнозе добавляется, что в столице ожидается нормальное содержание кислорода в воздухе. При этом метеорологи предупреждают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ощущать недомогание.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупреждал, что в ряд российских регионов может прийти "погодная лихорадка" с резким повышением температуры.

В частности, в столице в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже в пятницу, 14 января, в Москву придет потепление, отметки термометра покажут -6...0 градусов.

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать