Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в столичном регионе во вторник, 11 января. Такие данные приводятся на сайте "Метеоновости".

Как сообщают синоптики, днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. В некоторых районах прогнозируется небольшой снег.

Температура воздуха в городе будет колебаться от 7 до 9 градусов мороза. При этом по области может похолодать до 10 градусов.

В столице будет дуть северный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Показатель атмосферного давления вырастет до 758 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 80%", – уточняется в материале.

В прогнозе добавляется, что в столице ожидается нормальное содержание кислорода в воздухе. При этом метеорологи предупреждают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ощущать недомогание.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупреждал, что в ряд российских регионов может прийти "погодная лихорадка" с резким повышением температуры.

В частности, в столице в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже в пятницу, 14 января, в Москву придет потепление, отметки термометра покажут -6...0 градусов.