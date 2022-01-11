Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Облачная с прояснениями погода прогнозируется в столичном регионе во вторник, 11 января. Такие данные приводятся на сайте "Метеоновости".
Как сообщают синоптики, днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. В некоторых районах прогнозируется небольшой снег.
Температура воздуха в городе будет колебаться от 7 до 9 градусов мороза. При этом по области может похолодать до 10 градусов.
В столице будет дуть северный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Показатель атмосферного давления вырастет до 758 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха около 80%", – уточняется в материале.
В прогнозе добавляется, что в столице ожидается нормальное содержание кислорода в воздухе. При этом метеорологи предупреждают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ощущать недомогание.
Ранее метеоролог Александр Шувалов предупреждал, что в ряд российских регионов может прийти "погодная лихорадка" с резким повышением температуры.
В частности, в столице в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже в пятницу, 14 января, в Москву придет потепление, отметки термометра покажут -6...0 градусов.
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
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