Врач напомнил о правилах безопасности с консервами

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов напомнил о правилах безопасности с консервами.

По его словам, источником ботулизма часто являются грибы, их необходимо тщательно мыть. Также врач посоветовал использовать автоклав при консервировании продуктов.

Вместе с тем эксперт отметил, что источником ботулизма зачастую становятся большие куски рыбы и домашняя тушенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.