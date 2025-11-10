Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 ноября, 14:30

Общество

Врач напомнил о правилах безопасности с консервами

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов напомнил о правилах безопасности с консервами.

По его словам, источником ботулизма часто являются грибы, их необходимо тщательно мыть. Также врач посоветовал использовать автоклав при консервировании продуктов.

Вместе с тем эксперт отметил, что источником ботулизма зачастую становятся большие куски рыбы и домашняя тушенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

