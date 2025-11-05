"Московская безопасность" помогла жительнице Марьина, замерзавшей в квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники "Московской безопасности" помогли замерзавшей в собственной квартире жительнице района Марьино. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе госучреждения.

Выяснилось, что женщина замерзала из-за открытых окон в пустующей квартире, которая расположена этажом ниже. Потерпевшая пыталась решить вопрос через управляющую компанию. Однако там ей никто не помог, так как собственника помещения не удалось найти. В связи с этим доступа к жилью не было ни у кого.

После женщина обратилась в "Московскую безопасность". Была собрана комиссия с участием правоохранителей. Для оказания помощи потерпевшей привлекли промышленного альпиниста, который спустился с крыши и закрыл створки снаружи.

"Мы готовы помогать москвичам даже в нестандартных ситуациях. Главное – быстро среагировать и найти рабочее решение", – заявили в пресс-службе "Московской безопасности".

Ранее сотрудники ГКУ "Московская безопасность" добились выселения граждан, которые самовольно заняли квартиру сироты в Некрасовке. О подозрительной аренде одной из квартир рассказали жители дома на улице Маресьева.

Проверка показала, что жилье было предоставлено городом сироте. Во время случившегося он находился на лечении, а квартиру заняли посторонние. В результате незаконные жильцы были выселены по письменному заявлению, квартиру опечатали и взяли под контроль.

