Незаконных жильцов выселили из квартиры сироты в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники ГКУ "Московская безопасность" добились выселения граждан, которые самовольно заняли квартиру сироты в Некрасовке, рассказали в пресс-службе организации.

О подозрительной аренде одной из квартир рассказали жители дома на улице Маресьева. Проверка показала, что жилье было предоставлено городом сироте. Во время случившегося он находился на лечении, а квартиру заняли посторонние.

Сотрудники "Московской безопасности" выехали на место, убедились в нарушении и провели повторную проверку совместно с участковым и центром "Притяжение". Незаконные жильцы были выселены по письменному заявлению, квартиру опечатали и взяли под контроль.

"Это пример того, как городская система реагирует на сигналы жителей. Мы защищаем право на жилье тех, кому оно действительно принадлежит", – отметил руководитель организации Александр Половинка.



Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень детей-сирот, имеющих преимущественное право на получение жилья. Преимущество при получении недвижимости должны получить дети-сироты и лица из их числа, которые принимали участие в СВО.

Аналогичные гарантии распространят на тех, кто выполнял задачи по отражению вооруженных нападений на Россию, включая приграничные регионы, прилегающие к районам проведения спецоперации.

