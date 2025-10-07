Экономист Сафонов указал на недостатки передачи нераспроданных квартир в соцаренду

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Идея выкупа нераспроданных квартир государством для передачи в соцаренду имеет ряд недостатков, заявил в беседе с Москвой 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее представители партии "Справедливая Россия – За правду" предложили передавать пустующие квартиры, выкупленные у застройщиков по себестоимости, в аренду нуждающимся. Депутаты уверены, что это позволит девелоперам избавиться от неликвидной недвижимости, а людям – получать квартиры. Постепенно граждане смогут выкупать жилье у государства за счет арендных платежей.

Сафонов указал, что данная концепция обсуждается давно. При всей ее привлекательности один из главных недостатков – цена квартир. Эксперт пояснил, что в ходе строительства предполагалось, что жилье будут покупать представители среднего класса.

"Поэтому стоимость квартир немалая. В среднем рыночная цена квадратного метра в Москве – 325 тысяч рублей. А квартиры нужны в первую очередь многодетным семьям, которые с трудом потянут высокую ежемесячную плату на аренду такого жилья", – указал экономист.

Например, для семьи из 5 человек, которым по нормам полагается не менее 18 "квадратов" на каждого члена семьи, то есть 90 квадратных метров на всех, выгоднее вложиться в постройку собственного дома, добавил он.

"Планировка и площадь многих квартир не соответствуют потребностям многодетных и нормам обеспеченности жилой площадью. В связи с этими факторами инициатива может не найти поддержки", – резюмировал Сафонов.

Ранее Москва, Уфа и Нижний Новгород вошли в топ-3 мегаполисов с минимальной разницей между средней ценой квадратного метра в однокомнатных и двухкомнатных квартирах на вторичном рынке. В целом по России с учетом крупных, средних и малых городов средняя стоимость "квадрата" в студиях и однокомнатных квартирах на 17,9% дороже, чем в двухкомнатных. При этом в 2024 году эта разница составляла 16,4%.

