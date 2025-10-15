Более тысячи дружинников ежедневно помогают поддерживать порядок в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более тысячи дружинников ежедневно патрулируют улицы столицы, помогая полиции и городским службам поддерживать порядок, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Московская безопасность".

"С начала года ряды добровольцев значительно пополнились", – отмечается в сообщении.

Замруководителя "Московской безопасности" Евгений Барсуков подчеркнул, что интерес москвичей к участию в обеспечении порядка растет. По его словам, дружинники становятся реальной силой, которая помогает поддерживать безопасность.

Также подчеркивается, что служба обеспечивает организационную и методическую поддержку народных дружинников, включая взаимодействие с правоохранительными органами и проведение необходимых инструктажей. Добавляется, что работа по привлечению новых активистов продолжается.

Ранее Сергей Собянин в торжественной обстановке вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности. По его словам, в столице обеспечен высокий уровень правопорядка благодаря слаженной работе.