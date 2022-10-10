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10 октября, 13:32

Общество

Как в этом году пройдет акция "Всероссийский экономический диктант"

Как в этом году пройдет акция "Всероссийский экономический диктант"

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10 октября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная образовательной акции "Всероссийский экономический диктант".

Об акции рассказывали:

  • президент Вольного экономического общества России, президент Международного союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов;
  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин;
  • первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин;
  • президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров;
  • директор Фонда развития наследия Юрия Лужкова Геннадий Теребков.
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