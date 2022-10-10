10 октября, 13:32Общество
Как в этом году пройдет акция "Всероссийский экономический диктант"
10 октября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная образовательной акции "Всероссийский экономический диктант".
Об акции рассказывали:
- президент Вольного экономического общества России, президент Международного союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов;
- первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин;
- первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин;
- президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров;
- директор Фонда развития наследия Юрия Лужкова Геннадий Теребков.