В Москве побит температурный рекорд 1996 года

В Москве зафиксирован новый температурный рекорд – столбики термометров поднялись до отметки 33,7 градуса, что на несколько десятых выше прежнего максимума, установленного в 1996 году. Аномальная жара ощущается во всем городе.

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности до 15 июля, ожидается, что зной только усилится. В ответ на высокие температуры в столице усилили полив дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.