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10 июля, 15:15

Общество

В Москве побит температурный рекорд 1996 года

В Москве побит температурный рекорд 1996 года

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В Москве зафиксирован новый температурный рекорд – столбики термометров поднялись до отметки 33,7 градуса, что на несколько десятых выше прежнего максимума, установленного в 1996 году. Аномальная жара ощущается во всем городе.

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности до 15 июля, ожидается, что зной только усилится. В ответ на высокие температуры в столице усилили полив дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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