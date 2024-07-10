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Новости

10 июля, 08:00

Общество

Нутрицилолог рассказала, как выбрать спелые и сладкие персики и нектарины

Нутрицилолог рассказала, как выбрать спелые и сладкие персики и нектарины

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Нутрициолог Ольга Панова рассказала, что важно знать перед покупкой персиков и нектаринов. Так, по ее словам, поверхность персиков должна быть естественного желтого цвета. Вдобавок к этому фрукты с белой мякотью обычно слаще, а с желтой – ароматнее.

Панова также отметила, что нектарины не должны быть слишком блестящими, что говорит о том, что их покрыли парафином, и иметь желтый цвет кожуры с красным боком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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