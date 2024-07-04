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04 июля, 07:45

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Собянин: "Активные граждане" выбрали названия для двух улиц и двух скверов

Собянин: "Активные граждане" выбрали названия для двух улиц и двух скверов

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Две московские улицы и два сквера получили новые названия. Их выбрали участники голосований в проекте "Активный гражданин". О результатах акции в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Безымянную территорию в Басманном районе у дома № 13/17 по Большому Козловскому переулку назвали сквером Генерала армии Хрулева. Проектируемые проезды в Хорошёвском районе объединили в улицу Надежды Троян.

Еще один проектируемый проезд в районе Проспекта Вернадского назван улицей Академика Евтихиева. Сквер на Новосущевской улице теперь называется Миитовским.

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