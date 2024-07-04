Собянин: "Активные граждане" выбрали названия для двух улиц и двух скверов

Две московские улицы и два сквера получили новые названия. Их выбрали участники голосований в проекте "Активный гражданин". О результатах акции в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Безымянную территорию в Басманном районе у дома № 13/17 по Большому Козловскому переулку назвали сквером Генерала армии Хрулева. Проектируемые проезды в Хорошёвском районе объединили в улицу Надежды Троян.

Еще один проектируемый проезд в районе Проспекта Вернадского назван улицей Академика Евтихиева. Сквер на Новосущевской улице теперь называется Миитовским.