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10 июня, 12:30

Общество

В Москве стартовал конкурс "Про мой район" для юных горожан

В Москве стартовал конкурс "Про мой район" для юных горожан

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В столице начался четвертый сезон творческого конкурса "Про мой район". Заявки принимают от детей в возрасте от 4 до 17 лет. Участники могут прислать рассказы, видео, рисунки и сценарии экскурсий.

Среди номинаций – "Моя семья", "Мой двор", "Мой район", "Мой питомец", а также специальная – "Сильный, смелый медведь белый". В ее рамках участникам предлагается изобразить белого медведя Терпея из Московского зоопарка. Регистрация доступна на официальном сайте конкурса. Победителей объявят в сентябре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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