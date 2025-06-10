В Москве стартовал конкурс "Про мой район" для юных горожан

В столице начался четвертый сезон творческого конкурса "Про мой район". Заявки принимают от детей в возрасте от 4 до 17 лет. Участники могут прислать рассказы, видео, рисунки и сценарии экскурсий.

Среди номинаций – "Моя семья", "Мой двор", "Мой район", "Мой питомец", а также специальная – "Сильный, смелый медведь белый". В ее рамках участникам предлагается изобразить белого медведя Терпея из Московского зоопарка. Регистрация доступна на официальном сайте конкурса. Победителей объявят в сентябре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.