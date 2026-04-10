Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 апреля

Снежный покров в Москве исчезнет уже завтра, и, по прогнозам синоптиков, зима не вернется до следующего сезона. В ближайшие дни в столице временами будут идти дожди, но воздух заметно прогреется.

В подмосковных Луховицах ситуация с паводком стабилизируется. Уровень воды снижается четвертые сутки подряд, темпы оттока ускоряются: за последние сутки он упал на 22 сантиметра. Спасатели доставляют людям продукты и лекарства на плавающих транспортерах и автомобилях высокой проходимости.

В Дагестане Роспотребнадзор отобрал 700 проб воды и проводит исследования биоматериала, чтобы не допустить распространения инфекций. Специалисты обеззараживают водопроводные сети, а для жителей привозят чистую питьевую воду.

