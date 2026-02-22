В канун Дня защитника Отечества в Москве чествовали ветерана Великой Отечественной войны Юрия Горбачева, ему исполнилось 105 лет. Ветерану пожелали крепкого здоровья, больших успехов, удачи и радости в жизни.

В гости к Горбачеву вместе с близкими родственниками пришли представители военной академии Генштаба и артисты ансамбля имени Александрова. Они подчеркнули, что подвиг ветерана служит примером для нынешних поколений защитников Отечества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.