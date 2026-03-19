19 марта, 21:30
"Московский патруль": около 10 тыс школьников подверглись травле в Сети в 2025 году
Около 10 тысяч случаев травли среди несовершеннолетних зафиксировали в Сети в 2025 году. Отмечается, что каждый 10-й школьник в мире подвергается кибербуллингу. В России таких детей 22%.
По словам экспертов, кибербуллинг имеет сложную ролевую структуру. В ней задействованы жертвы и агрессоры, их защитники и помощники, а также пассивные наблюдатели.
Подробнее – в программе "Московский патруль".