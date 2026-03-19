Кресло-пульт для дистанционного управления кранами представили в Москве

Кресло-пульт для дистанционного управления башенными кранами представили в Москве. Сидя с джойстиками в руках, оператор может управлять строительной техникой сразу на нескольких объектах. Кресло оснащено оптическим зумом, фотофильтрами и даже массажером.

Как отметил руководитель разработки ПО Валерий Попов, крановщику не приходится переобучаться, он работает в безопасных комфортных условиях на первом этаже. Система полностью повторяет органы управления, а авторизация проходит через отпечаток пальца или ключ-карту.

