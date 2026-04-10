Йога с кошками, козлятами и щенками набирает популярность в Москве

В московских студиях набирает популярность йога с животными. Во время занятий по залу свободно гуляют кошки, козлята и щенки. Они могут запрыгнуть на спину в стойке воина или улечься на коврик. Попасть на такие тренировки без записи уже сложно.

По словам преподавателя йоги Арины Чадовой, животные становятся лучшими пушистыми терапевтами и помогают людям справляться с грустью и накопившимися проблемами. Мурчание кошки и тактильный контакт помогают человеку самоуспокоиться и лучше познать себя.

