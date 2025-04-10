Жительница Истры рассказала, как доставляет гуманитарную помощь на Донбасс

Уже больше 10 лет жительница Истры Татьяна Лучшева ездит на Донбасс с гуманитарной помощью. Она собирает тонны грузов и с компанией волонтеров доставляет самое необходимое бойцам на передовую.

Волонтеры покупают по спискам то, что просят привезти в зону СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.