Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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10 апреля, 12:45

Общество

Жительница Истры рассказала, как доставляет гуманитарную помощь на Донбасс

Жительница Истры рассказала, как доставляет гуманитарную помощь на Донбасс

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Уже больше 10 лет жительница Истры Татьяна Лучшева ездит на Донбасс с гуманитарной помощью. Она собирает тонны грузов и с компанией волонтеров доставляет самое необходимое бойцам на передовую.

Волонтеры покупают по спискам то, что просят привезти в зону СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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