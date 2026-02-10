Специалисты рассказали, какие лекарства нельзя хранить в холодильнике

Специалисты рассказали, что не все лекарства можно хранить в холодильнике. Например, это касается вакцин, инсулинов, некоторых видов интерферонов и других белковых препаратов.

Дело в том, что низкие температуры не только не улучшают сохранность, но и напрямую ведут к потере терапевтических свойств лекарств и даже к образованию опасных для здоровья продуктов распада.

