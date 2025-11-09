Москвичам рассказали о правилах поведения в мегаполисе

Правила поведения в мегаполисе интересуют многих москвичей. В общественном транспорте пассажиры осуждают тех, кто принимает пищу в вагонах или громко слушает музыку даже в наушниках.

Раздражает горожан и привычка некоторых людей занимать столики в кофейнях на долгое время с одной чашкой кофе, лишая места других посетителей. О правилах поведения напоминают стикеры в поездах метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.