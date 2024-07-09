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Новости

09 июля, 13:45

Общество

Врач-эндокринолог заявила, что ожирение может привести к сахарному диабету

Врач-эндокринолог заявила, что ожирение может привести к сахарному диабету

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Свыше 6% детей в России страдают ожирением, а у каждого пятого ребенка выявлен избыточный вес, заявили в Минздраве.

По словам детского врача эндокринолога Вероники Савенко, ожирение может привести к ряду заболевай, как например, сахарный диабет второго типа, нарушения менструального цикла, внешним комплексам и высыпаниям на коже.

О том, как предотвратить появление лишнего веса у детей – в эфире телеканала Москва 24.

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