09 июля, 13:45Общество
Врач-эндокринолог заявила, что ожирение может привести к сахарному диабету
Свыше 6% детей в России страдают ожирением, а у каждого пятого ребенка выявлен избыточный вес, заявили в Минздраве.
По словам детского врача эндокринолога Вероники Савенко, ожирение может привести к ряду заболевай, как например, сахарный диабет второго типа, нарушения менструального цикла, внешним комплексам и высыпаниям на коже.
О том, как предотвратить появление лишнего веса у детей – в эфире телеканала Москва 24.