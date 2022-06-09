Центр занятости "Моя карьера" отметит трехлетие

65 тысяч предложений о работе содержит банк вакансий центра занятости "Моя карьера". В июне центр отмечает трехлетие со дня запуска.

За это время специалисты помогли найти работу десяткам тысяч москвичей. Создано 300 авторских обучающих программ, чтобы соискатели могли повышать квалификацию. В центре не только подбирают вакансии, но и помогают составить резюме и план карьерного развития.

В центре также реализуется обучающая бизнес-программа для людей старшего поколения. Москвичам объясняют, как монетизировать свое хобби, продвинуть продукт и найти клиентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.