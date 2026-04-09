Художник Денис Симачев украсил кулич хрустальным куполом

Съемочная группа Москвы 24 наблюдала за тем, как создают кулич, его дизайном занимался художник Денис Симачев. Вдохновили авторов кулинарного произведения купола храма Христа Спасителя. Кулич начинен цукатами и дубайским шоколадом и покрыт кремом на основе маршмеллоу. Это один из самых дорогих вариантов на рынке.

Хрустальный купол создан из карамели. Он состоит из 53 деталей. Это не просто выпечка, а арт-объект. В наборе идут пасхальные яйца.

