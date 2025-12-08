Форма поиска по сайту

Новости

08 декабря, 22:15

Общество

Почти каждый четвертый москвич будет работать в новогодние праздники

"Московский патруль": подделки изделий из кожи регулярно попадают в Россию из-за рубежа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 декабря

"Миллион вопросов": юрист рассказал, можно ли не платить за вывоз мусора

Дождь и оттепель ожидаются в Москве 11 и 12 декабря

Правила получения "Семейной ипотеки" изменятся с 1 февраля 2026 года

В Москве чествовали ветеранов СВО в преддверии Дня Героев Отечества

"Новости дня": газовщики смогут проверять оборудование без согласия собственников квартир

"Деньги 24": в РФ разработали дорожную карту по защите рынка жилья от "эффекта Долиной"

В Подмосковье выбрали и спилили 26-метровую елку для Соборной площади Кремля

Почти каждый четвертый москвич собирается работать в новогодние праздники, рассказали аналитики. Эксперты провели опрос и выяснили – более 20% жителей столицы будут трудиться согласно своему графику.

А каждый третий опрошенный собирается проводить каникулы дома, общаться с близкими, играть с детьми, читать и гулять. Всего 3% москвичей отправятся в путешествия по России, и лишь 2% – за границу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

