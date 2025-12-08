08 декабря, 22:15Общество
Почти каждый четвертый москвич будет работать в новогодние праздники
Почти каждый четвертый москвич собирается работать в новогодние праздники, рассказали аналитики. Эксперты провели опрос и выяснили – более 20% жителей столицы будут трудиться согласно своему графику.
А каждый третий опрошенный собирается проводить каникулы дома, общаться с близкими, играть с детьми, читать и гулять. Всего 3% москвичей отправятся в путешествия по России, и лишь 2% – за границу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.