Почти каждый четвертый москвич будет работать в новогодние праздники

Почти каждый четвертый москвич собирается работать в новогодние праздники, рассказали аналитики. Эксперты провели опрос и выяснили – более 20% жителей столицы будут трудиться согласно своему графику.

А каждый третий опрошенный собирается проводить каникулы дома, общаться с близкими, играть с детьми, читать и гулять. Всего 3% москвичей отправятся в путешествия по России, и лишь 2% – за границу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

