08 сентября, 23:00

Общество

Астрологи рассказали, чего стоит избегать в период коридора затмений в сентябре

Астрологи порекомендовали быть осторожнее с важными решениями в период коридора затмений в сентябре. По их мнению, это время нестабильной энергетики, когда стоит избегать переоценки своих возможностей.

В этот период не советуют делать крупные покупки, начинать серьезные проекты и рисковать в спорте. Особенно важно соблюдать осторожность в дни, близкие к затмениям.

Лунное затмение, во время которого традиционно загадывают желания о семье, доме и внутренней гармонии, произошло 7 сентября. Следующее затмение, солнечное, ожидается 21 сентября. Его считают подходящим временем для мечтаний, связанных с карьерой, успехом и признанием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоАнгелина ЖуковаЕкатерина Ефимцева

