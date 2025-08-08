Форма поиска по сайту

08 августа, 07:45

Общество

Экскурсия "История Трехгорной мануфактуры" состоится в рамках "Лета в Москве"

Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает на новые мероприятия. Например, 8 августа можно сходить на экскурсию "История Трехгорной мануфактуры". Там можно узнать больше о Пресненском районе, о владениях князя Серпуховского, о первых поселениях и слободах.

Также гиды расскажут о развитии промышленных предприятий, в том числе принадлежащей династии Прохоровых Трехгорной мануфактуре, о знаковых зданиях, расположенных рядом со станцией метро "Улица 1905 года". Начало – в 18:00 в парке "Красная Пресня".

В других парках столицы можно сыграть в шашки, шахматы, настольный теннис, бочче и принять участие в спортивных испытаниях и состязаниях. Там ждут абсолютно всех, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

Завершить день можно в летнем кинотеатре "Москино Музеон". Там покажут криминальный художественный фильм "Самурай". Начало – в 20:15.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогород

