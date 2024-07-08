08 июля, 12:30Общество
Большой летний розыгрыш стартует в телеграм-канале "Москва 24"
Большой летний розыгрыш стартует в телеграм-канале "Москва 24". Победителей выберут случайным образом с помощью бота, они смогут получить наушники или мерч. Всем желающим необходимо перейти по QR на экране и нажать под конкурсным постом кнопку "Участвую". С полными правилами конкурса можно ознакомиться на сайте m24.ru.
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