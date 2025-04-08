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08 апреля, 22:30

Общество

Банк России выпустит памятные монеты в честь 80-летия Победы в ВОВ

Банк России выпустит памятные монеты в честь 80-летия Победы в ВОВ

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Центробанк РФ выпустит в обращение 9 апреля памятные монеты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Появятся серебряные монеты номиналом 3 и 100 рублей, две золотые монеты номиналом 50 рублей и 10 тысяч рублей, а также 50-рублевая монета из недрагоценных металлов. Тираж серии будет лимитированный. Например, регулятор выпустит всего 50 экземпляров 10-тысячных монет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
обществовидеоДарья Крамарова

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