Банк России выпустит памятные монеты в честь 80-летия Победы в ВОВ

Центробанк РФ выпустит в обращение 9 апреля памятные монеты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Появятся серебряные монеты номиналом 3 и 100 рублей, две золотые монеты номиналом 50 рублей и 10 тысяч рублей, а также 50-рублевая монета из недрагоценных металлов. Тираж серии будет лимитированный. Например, регулятор выпустит всего 50 экземпляров 10-тысячных монет.

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