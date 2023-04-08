С военкором Владленом Татарским прощаются на Троекуровском кладбище

С военкором Максимом Фоминым, которого многие знают под псевдонимом Владлен Татарский прощаются на Троекуровском кладбище. Татарский погиб 2 апреля во время теракта в кафе в Санкт-Петербурге.

Руководитель штаба Захара Прилепина в Донбассе Юрий Мезинов рассказал, что о смерти Татарского его сказал друг по телефону.



"Гадали, не знаю даже как то, не то чтобы не верили, а пытались связь найти какую-то. Не думали о плохом во всяком случае", – сказал Мезинов.

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