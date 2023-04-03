McDonald's временно закрывает офисы в США перед грядущим сокращением персонала – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корпорация McDonald's временно закрывает офисы в Соединенных Штатах, готовясь объявить о сокращениях персонала в рамках реструктуризации. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на оказавшееся в его распоряжении сообщение компании.

В этом сообщении компания также попросила некоторых своих американских и иностранных сотрудников перейти на дистанционный формат работы с 3 апреля, чтобы принять решение по кадрам "виртуально". Кроме того, работникам поручили отменить все запланированные встречи с поставщиками и партнерами компании.

В самом руководстве McDonald's отказались называть число сотрудников, которые подпадут под сокращения.

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