Ведущая телеканала Москва 24 узнала, как женщины работают в метрострое

В России все меньше профессий остаются исключительно мужскими. В этом году Минтруд разрешил женщинам управлять экскаваторами, погрузчиками и машинами на поверхности шахт. Женщины уже давно работают на строительстве метро, включая участки, где работы ведутся горным способом.

Ведущая программы "Москва сегодня" Светлана Доброхотова побывала на строительстве станции "Достоевская" на кольцевой линии метро, где женщины трудятся наравне с мужчинами. Она узнала, как сотрудницы справляются с тяжелым оборудованием, например, тахиометром весом 60 килограмм, и как мужчины-метростроевцы относятся к своим коллегам-женщинам.

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