Ученые заявили, что кофе помогает от головной боли

Ученые нашли еще одно лекарство от головной боли – это обыкновенный кофе. Они утверждают, что дело в кофеине, который содержится в зернах. Он сужает сосуды мозга, тем самым снимая болевой синдром. Достаточно двух глотков кофе с утра. Эффект усилится, если предварительно принять обезболивающее.

Некоторые исследователи говорят, что кофе поможет даже от мигреней. Однако, мнения специалистов расходятся, так как причины мигреней до сих пор остаются загадкой.

