Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 08:30

Общество

Ученые заявили, что кофе помогает от головной боли

Ученые заявили, что кофе помогает от головной боли

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 92% 7 ноября

Эксперт рассказал, как защитить продукты от плесени

Маркетолог рассказал, что стоит дарить на Новый год

Штрафы до 700 тыс за опасные виды растений на частных участках введут в России

Учителям предложили носить форму в цветах российского триколора

Больничный по уходу за ребенком будут оплачивать по новым правилам с 2026 года

279 детей родились в Москве 6 ноября

Владельцам "Пушкинской карты" нужно будет перевыпустить ее до 28 декабря

В Москве налоговая стала проверять неработающих граждан на скрытые доходы

Ученые нашли еще одно лекарство от головной боли – это обыкновенный кофе. Они утверждают, что дело в кофеине, который содержится в зернах. Он сужает сосуды мозга, тем самым снимая болевой синдром. Достаточно двух глотков кофе с утра. Эффект усилится, если предварительно принять обезболивающее.

Некоторые исследователи говорят, что кофе поможет даже от мигреней. Однако, мнения специалистов расходятся, так как причины мигреней до сих пор остаются загадкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика