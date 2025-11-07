Форма поиска по сайту

07 ноября, 08:00

Штрафы до 700 тыс за опасные виды растений на частных участках введут в России

С 1 марта 2026 года российским дачникам, на участке которых растут опасные виды растений, грозит крупный штраф. До этого борьба с сорняками велась только на сельхозземлях. С нового года бороться с ними обяжут владельцев частных земельных участков в России.

Нарушение закона будет стоить от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, а для юридических – от 400 до 700 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

